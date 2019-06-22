玩“5元一局”麻将被拘15天 中国成都女子八年后获赔偿

中国成都一名女子与友人打“5元一局”麻将，后来却被当地公安拘留了15天。女子为此起诉公安局，打了近八年的官司后，今天（22日）获得赔偿。

据中国澎湃新闻报道，王彬如2011年8月与两位朋友任恒全、刘琼在成都温江一家茶楼玩牌，玩的是5元（人民币，下同，0.99新元）一局的四川麻将“血战到底”。三人在三个小时后被温江区公安局抓获，“共计查获赌资575元”。王彬如被拘留15日，其余两人分别拘留12日。

王彬如说，一起打牌的另外两人，都是同一个地方的朋友，输赢数量也不大，不应该被认定为赌博。从拘留所出来后，王彬如等将温江区公安分局告上法庭，要求撤销对他们三人的行政处罚，但一、二审均败诉。

王彬如不服，坚持申诉，2015年1月19日，最高人民法院作出裁定，指令四川省高级人民法院再审。

四川省高级人民法院之后判令撤销一、二审法院的判决，同时撤销温江区公安分局的行政处罚。随后，王彬如向法院申请国家赔偿。

王彬如今天（22日）收到成都市郫都区人民法院作出的判决，法院判令成都市公安局温江分局于判决生效之日起30天内，向王彬如赔偿4739.1元，并向其赔礼道歉。

王彬如说，她对赔偿判决结果并不满意，4739.1元赔偿只是她被拘留15天的务工损失。但为了恢复自己的清白，七年来她数次赴北京，精神上受到创伤，家庭也发生重大变故，这些损失并未在判决中体现出来。她正在考虑是否继续上诉。