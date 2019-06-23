深圳：整治地名原则上不涉及证照变更

一份涉及深圳多个地产项目的“需清理整治的不规范地名清单”近日在网络流传。深圳市规划和自然资源局22日晚对此说明称，本次整治的重点为预售楼盘不规范地名使用和道路名称不规范等问题，原则上不涉及不动产权证、户口本、身份证等相关证照的变更。

据新华社报道，在这份网传清单中，深圳多个地产项目因“大、洋、怪、擅自更名”等不规范情况而被列为需要整理整治对象，其中最主要的原因之一是房地产预售现场推广名和广告及建筑物标牌使用了与批准标准地名不一致的名称。

对此，记者从深圳市规划和自然资源局了解到，广东省于今年1月至9月开展进一步清理整治不规范地名工作，该局会同市公安局、市住房和建设局、市交通运输局、市市场监督管理局、市城市管理和综合执法局成立了市清理整治不规范地名工作领导小组，同时制定了《深圳市进一步清理整治不规范地名工作方案》。

根据深圳市规划和自然资源局的此次说明，使用时间较长、社会和群众认可度较高的地名原则上不纳入整治范围。目前已初步形成深圳市需清理整治不规范地名清单，除房地产预售现场推广名和广告及建筑物标牌使用了与批准标准地名不一致的名称需要清理整治外，已建楼盘使用不规范地名或擅自命名的、道路无名或名称不规范的，也都需要清理整治。

深圳市规划和自然资源局表示，上述清单下一步将公开向社会征求意见。本次整治不规范地名原则上不涉及不动产权证、户口本、身份证等相关证照的变更。说明同时表示，该局将积极稳妥有序做好本次整治不规范地名工作。