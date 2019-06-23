中国已成全球第二大债券市场

中国境外机构债券托管连续六个月增持中国债券，使得中国已经成为了仅次于美国的全球第二大债券市场。

据中国央视财经《经济信息联播》报道，中国中央国债登记结算公司最新公布数据显示，5月末，境外机构债券托管余额16106亿元人民币（3177亿新币），五月增持规模达到766亿元（151亿新币），比四月多增加579亿元（114亿新币），连续六个月增持，并创年内单月最大增持规模。而这也使得中国已经成为了仅次于美国的全球第二大债券市场。

中国外汇交易中心研究部总经理张生举表示，“我们现在已经超过日本，成为全球第二大债券市场。我们在不断地扩大开放，市场的各方面参与主体积极努力，我觉得这是近期境外投资者大量持有人民币债券的主要原因”。

从2017年开始，外资对中国政府信用类债券已经出现需求增加的迹象，2018年之后，每月新增规模约300到500亿元人民币（59-99亿新币）。今年4月起，人民币计价的中国国债和政策性银行债券也被纳入彭博巴克莱全球综合指数。初步估算，加入该指数后，预计将有1000亿美元（1355亿新币）流入中国债券市场。

中国国泰君安交易投资业务委员会首席研究员周文渊表示，中国的整个国家政策、政治经济环境是比较稳定的，“我们国债从来没有出现过违约，大家都认可我们中国的信用，所以全球投资者在逐步来加大对中国国债的配置”。