长荣航空今天取消116班次

台湾长荣空服员持续罢工至今迈入第4天，航空官网直接将罢工日期延至6月30日，做好长期应战的准备，而今(23)日确定有116班次取消，预估影响超过2.4万名旅客。

据中时电子报报道，长荣航空22日晚间指出，因桃园市空服员职业工会持续罢工，即日起到6月29日止，暂时不接受新的订位，统计24日（周一）至28日（周五）将取消532个航班，估计影响旅客10.57万人。

长荣航空表示，目前为24小时轮班制，已全力动员，为先妥善安排取消航班之订位旅客的行程，即日起到6月29日止，暂时不接受新的订位。