长宁进入震后重建 搜救工作已完成 

中国四川省“6·17”抗震救灾应急救援联合指挥部今天（23日）早晨举行发布会表示，长宁地震的全面搜救工作已经完成，抗震救灾工作正式转为灾后恢复重建工作。

据《北京青年报》报道，该发布会通报称，截至目前，长宁地震搜救工作已全面完成，房屋震后评估工作已基本完成，受灾群众已进行分散或集中安置。灾区供水、供电、供气、通讯和交通已基本恢复正常。

为此，“6·17”地震抗震救灾应急联合指挥部决定，抗震救灾工作已正式转为灾后恢复重建阶段，该指挥部将力争在今年旧历新年前，基本完成灾后恢复重建的大部分工作。