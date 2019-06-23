游盈隆宣布退出民进党

台湾民意基金会董事长游盈隆今天（23日）在面簿宣布退出台湾民进党。

据联合新闻网报道，游盈隆在面簿上表示，当“维持现状”成为民进党执政核心价值，民进党已经变了。当立法废除“公投与大选同时举行”时，民进党已经叛离传统支持者。另外，蔡英文八年领导下，民进党优良民主传统，已渐渐消失。他还提到自己的心情如“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”

游盈隆提出了六点退出民进党理由。第一点是入党初衷已实现，入党初衷是为早日终结国民党一党专政。

第二点是民进党重返执政，主政者不重视台湾命运共同体意识的打造、宪政体制改造与重建、全面改善一般老百姓的生活等，尤其最近民进党公然鼓吹“大选是捍卫执政价值”，他表示殊不知执政只是手段，不是目的。

至于退出民进党的第三点，游盈隆说，“民进党重返执政本应大开大阖、大破大立...总统特赦权力的行使是其中重要一环。但蔡总统基于各种站不住脚的理由，拒绝适时特赦陈前总统，让台湾社会继续陷入族群撕裂、蓝绿不理性对立的旧时代。”

第四点理由是民进党在蔡英文的领导下，民进党优良的党内民主传统已渐渐消失，不分区立委提名全数由党主席一人决定，党内逐渐定于一尊，合议制已流于形式。

至于第五点退党理由，游盈隆说，这次党内总统初选，在蔡英文阵营坚持下，初选时程数度延迟，初选制度被破坏，甚至发生威胁没收初选等的离谱行径。

最后一点，游盈隆表示，希望他退出民进党后，可以提升基金会的社会公信力，去除所有不必要的绿色标签疑虑。