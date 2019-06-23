李显龙总理对《南中国海行为准则》协商取得进展表示满意

（早报讯）李显龙总理对《南中国海行为准则》（Code of Conduct）的协商取得进展表示满意。

他说，尽管各方对一些基本和复杂问题仍存分歧有待商榷，好消息是中国与亚细安成员国就《南中国海行为准则》制定的单一磋商文本草案（Single Draft Negotiating Text）一读程序即将完成。

他重申，《南中国海行为准则》有望在三年内落实，但更重要的是积极推进谈判进程并取得正确结果，并依据国际法解决争端，包括1982年的《联合国海洋法公约》。

“我们的共同目标是维持和促进区域的安全与和平，以及在南中国海上航行或飞越其天空的自由……我有信心只要我们展现智慧、相互理解对方观点和采用具建设性方式下，各方最终将能取得进展。”

谈及经济整合进度，李总理指出，亚细安已在消除关税、开放投资、精简条规章促进互联互通方面取得显著进展。

接下来，李总理希望亚细安共同体积极争取共同达致大量支持降低关税壁垒和提高水准的区域贸易安排，包括将区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）推向顺利完成谈判的终点线。