港32位前高官议员吁林郑撤回修例

香港32名前政府高级官员及立法会议员在今天（23日）发起联署信向香港特首林郑月娥作出紧急呼吁，要求立即撤回《逃犯条例》修订，成立独立调查委员和调查“6.12事件”，以及收回6月12日的示威为“暴动”的说法。

据香港01报道，参与联署的包括香港前政务司司长陈方安生、前经济司官员布简琼、前港区全国人大代表朱幼麟、自由党创党主席李鹏飞、保安局前局长黎庆宁等。

联署表示，虽然香港政府称没有计划继续修例工作，到明年7月会期终结时，法案便自动失效，但这种“暂缓”的做法只会加重各界疑心，不能完全放下忧虑，令政府民心尽失。联署强调撤回法案有先例可援。

联署还要求林郑月娥按照《调查委员会条例》成立独立调查委员会，由一位或多位具公信力的人士带领，全面调查政府处理修订《逃犯条例》的一切事情，当中包括6月12日的警民冲突。联署强调一切必须在公开、公正的情况下查明真相，否则担心类似的冲突将会持续，甚至会引致流血事件及对社会带来无可弥补的伤害。

联署最后敦促特首林郑月娥及警务处处长卢伟聪立即收回6月12日的示威为“暴动”的说法，认为有不少人是用和平方法示威，国际社会及多国领袖也高调赞扬香港人的公民质素。这与香港政府指自己市民为暴徒形成强烈对比，香港政府及警方应该立即收回不合理的定性。

这32位联署人（排名不分先后）分别是：

布简琼- 前立法会议员

朱幼麟- 前立法会议员

余若薇- 前立法会议员

何沛谦- 通讯局前主席

何秀兰- 前立法会议员

何俊仁- 前立法会议员

李永达- 前立法会议员

李卓人- 前立法会议员

李柱铭- 前立法会议员

李华明- 前立法会议员

李鹏飞- 前行政局首席议员

吴霭仪- 前立法会议员

林巨成- 前立法局议员

施祖祥- 前宪制事务司

陈方安生- 前政务司司长

陈家洛- 前立法会议员

殷志明- 大律师

梁家杰- 前立法会议员

张文光- 前立法会议员

单仲偕- 前立法会议员

黄宏发- 前立法局主席

张国柱- 前立法会议员

杨森- 前立法会议员

刘慧卿- 前立法会议员

欧耀佳- 广华医院前顾问医生

黎庆宁- 保安局前局长

黎庆宁妻子黎萧宝珍- 香港出口信用保险局前总监

张玉堂- 贝克‧麦坚时律师事务所前合伙人、方敏生丈夫

方敏生- 社会服务联会前行政总裁

卢子健- 前民主党中委

练乙铮- 前中央政策组全职顾问