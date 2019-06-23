民进党得权力中毒症？朱立伦：讲得对

高雄市长韩国瑜昨天（22日）台中造势痛批“民进党得到权力中毒症”，新北前市长朱立伦今天表示，韩国瑜讲得非常对，民进党不但中毒很深，而且一直违反民主。

据联合新闻网报道，朱立伦今早表示，民进党在执政后为了得到权力真的不择手段，清算斗争国民党也就罢了，甚至在台湾民众最骄傲的民主自由这块也伤害很多。

朱立伦说，最近民进党等于没收了公投权利，把公投重新关回铁笼当中，这样民主倒退行为真是不可思议，就是为了一个理由，希望明年1月11日不择手段一定要确保蔡英文选上连任，这才是让民众觉得最惊讶。