亚马逊在中国部分云服务降价

AWS技术峰会于6月20日在中国上海举行。峰会上，美国科技巨头亚马逊旗下云计算业务子公司AWS宣布对该公司部分云服务进行了价格调降，价格降幅最高可达49%。

据澎湃新闻报道，该公司在峰会上介绍了AWS中国（北京）区域及AWS中国（宁夏）在服务、功能中取得的创新，宣布对公司Amazon EC2实例进行了价格调降。

此次AWS峰会上还宣布，太古可口可乐有限公司已将其IT整个基础设施和业务运营系统迁移到亚马逊云。

通过利用AWS，太古可口可乐实施了整体向云迁移的战略，完全关闭了线下的生产及灾备三个数据中心，将包括关键业务应用在内的所有数据中心业务系统全部迁移并运行在AWS。

九州通医药集团总经理助理兼FBBC终端事业部总经理万有钢介绍，架设的机房有很多瓶颈，比如不同运营商之间网络互访很慢，高峰时期服务器资源分配不够用等，而放在公有云上之后，带宽的压力没有了，不同运营商网络互访的问题也不存在了，并且，公有云的存储比自建机房的存储更便宜。

官网资料介绍，Amazon EC2是一种Web服务，可以在云中提供安全并且可调整大小的计算容量，该服务旨在让开发人员能够更轻松地进行Web规模的云计算。