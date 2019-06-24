【图集】山西男子连书4314字《毛泽东诗词》 破世界纪录

6月23日，来自山西省吕梁市岚县的杨拴明在太原以毛笔书写一笔空心字的独特形式，在宽1米、长800米的巨幅宣纸折页上，用一根完整线条勾勒出空心字书法作品，以此挑战吉尼斯世界纪录“最大的折页书”。（中新社）
6月23日，来自山西省吕梁市岚县的杨拴明在太原以毛笔书写一笔空心字的独特形式，在宽1米、长800米的巨幅宣纸折页上，用一根完整线条勾勒出空心字书法作品，以此挑战吉尼斯世界纪录“最大的折页书”。（中新社）

昨天（23日）晚上，山西57岁男子杨拴明在814.269平方米的宣纸上，以毛笔书写一笔空心字共计4314字，成功挑战吉尼斯世界纪录称号“最大的折页书”，共计1350页。而杨拴明此次挑战的目标原本为800平方米。

据中新社报道，当日凌晨5时30分，来自山西省吕梁市岚县的挑战者杨拴明正式开始挑战。此前，预判全程挑战需15-18个小时。最终，他以15小时20分钟的时间完成挑战。

杨拴明挑战全程使用特制的“注射墨汁毛笔”，助手不间断地使用针管向毛笔注射墨汁，以确保他书写不中断。中途，他偶有补充能量，包括功能型饮料、水果及岚县的土特产——烤土豆。但始终笔未离开纸面，他的书写也未曾中断。

空心字又名双钩书法，是中华汉字一种独特的书写方式。杨拴明在挑战中所书写的内容选定为《毛泽东诗词》中的61篇经典之作，共计4314字。

此项挑战最大的难点，需挑战者在长800米、宽1米的宣纸上，谋划编排一幅完整的作品，数千文字皆由一笔连贯完成，整个过程一气呵成。这就要求挑战者不仅要有良好的书法功底，更需具备超强的空间思维、形象思维能力。同时，对挑战者的体力、意志力也是一次巨大考验。最终，杨拴明以814.269平方米的成绩，远超目标完成此次挑战。

杨拴明的堂哥杨俊明说：“我堂弟爱写字，尤其爱写空心字，包括正楷、草书、隶书等字体。每天他都会抽出大量的时间练习空心字，并形成自己的风格。这次的挑战难度很大，尤其是对体力的要求。他平时会通过打乒乓球和唱歌来强身健体。”

谈到为何要以书写一笔空心字的形式挑战吉尼斯世界纪录时，杨拴明表示，中华文化博大精深，在世界的舞台上，可以吸引更多人了解汉字、喜欢汉字、学习汉字。对于热爱一笔空心字的杨拴明而言，通过“世界认证”，也是完成自己的一项人生挑战。

杨拴明此次的成书将赠予山西省体育博物馆永久收藏。山西省体育局局长赵晓春表示，世界“最大的折页书”，是该局有史以来收到的最意外的、最惊喜的，也是最大的礼物。未来，将继续把体育和文化高度结合，希望更多人向杨拴明学习，加入到传承中华传统文化和全民健身的行列中。

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