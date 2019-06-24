【图集】山西男子连书4314字《毛泽东诗词》 破世界纪录

昨天（23日）晚上，山西57岁男子杨拴明在814.269平方米的宣纸上，以毛笔书写一笔空心字共计4314字，成功挑战吉尼斯世界纪录称号“最大的折页书”，共计1350页。而杨拴明此次挑战的目标原本为800平方米。

据中新社报道，当日凌晨5时30分，来自山西省吕梁市岚县的挑战者杨拴明正式开始挑战。此前，预判全程挑战需15-18个小时。最终，他以15小时20分钟的时间完成挑战。

杨拴明挑战全程使用特制的“注射墨汁毛笔”，助手不间断地使用针管向毛笔注射墨汁，以确保他书写不中断。中途，他偶有补充能量，包括功能型饮料、水果及岚县的土特产——烤土豆。但始终笔未离开纸面，他的书写也未曾中断。

空心字又名双钩书法，是中华汉字一种独特的书写方式。杨拴明在挑战中所书写的内容选定为《毛泽东诗词》中的61篇经典之作，共计4314字。

此项挑战最大的难点，需挑战者在长800米、宽1米的宣纸上，谋划编排一幅完整的作品，数千文字皆由一笔连贯完成，整个过程一气呵成。这就要求挑战者不仅要有良好的书法功底，更需具备超强的空间思维、形象思维能力。同时，对挑战者的体力、意志力也是一次巨大考验。最终，杨拴明以814.269平方米的成绩，远超目标完成此次挑战。

杨拴明的堂哥杨俊明说：“我堂弟爱写字，尤其爱写空心字，包括正楷、草书、隶书等字体。每天他都会抽出大量的时间练习空心字，并形成自己的风格。这次的挑战难度很大，尤其是对体力的要求。他平时会通过打乒乓球和唱歌来强身健体。”

谈到为何要以书写一笔空心字的形式挑战吉尼斯世界纪录时，杨拴明表示，中华文化博大精深，在世界的舞台上，可以吸引更多人了解汉字、喜欢汉字、学习汉字。对于热爱一笔空心字的杨拴明而言，通过“世界认证”，也是完成自己的一项人生挑战。

杨拴明此次的成书将赠予山西省体育博物馆永久收藏。山西省体育局局长赵晓春表示，世界“最大的折页书”，是该局有史以来收到的最意外的、最惊喜的，也是最大的礼物。未来，将继续把体育和文化高度结合，希望更多人向杨拴明学习，加入到传承中华传统文化和全民健身的行列中。