中国高端隧道掘进装备首次出口欧盟国家

由中铁工程装备集团研制、出口意大利的大直径土压平衡盾构机近日在河南郑州下线，这是中国高端隧道掘进装备首次出口运用于欧盟地区。

据新华社报道，本次出口意大利的是直径10.03米土压平衡盾构机，总长约155米，整机重量约1800吨，将用于意大利米兰至维罗纳高铁线CEPAV项目的建设。

据中铁工程装备集团相关负责人介绍，针对该项目地质情况复杂、间隧轴线距离近的特点，中铁装备通过改进和创新刀盘、模块设计、配套设备等，提升产品的稳定性和施工效率，强化盾构机的地质适应性，满足了国外客户的需求。

意大利Cepav Due联营体总裁弗兰克·隆巴迪表示，在选择盾构机时有很多家盾构机服务商投标，最终选定中铁装备是因为中铁装备真正了解客户需求，并且愿意提供定制化的解决方案。

作为中国内外知名的隧道掘进机制造企业，近年来，中铁装备积极响应“一带一路”倡议，已参与到马来西亚、新加坡、阿尔及利亚、阿联酋等19个国家和地区的城市轨道、饮水工程等基建项目。

中铁工程装备集团副总经理张志国表示，研发产品数年之前就已被国际高端市场认可，但是从认可到真正合作还需要一个过程，所以这台设备进入欧洲核心市场，对企业来讲具有从认可到合作逐步实现的里程碑意义。