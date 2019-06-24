中国债市：隔夜回购创近十年新低

步入2019年上半年最后一周，中国人民银行称银行体系流动性总量合理充裕，公开市场无投放无到期。银行间隔夜质押式回购利率早盘跌至1%下方，触及2009年8月以来新低，可跨季的七天品种亦跌。三位银行和券商的资金交易员称，今日资金面非常宽松，银行自营、资管以及大的券商都在出钱，隔夜和七天跨季资金融出都比较充裕，不少非银户都能接受AA+国企债券质押。

据彭博社报道，为解决包商事件引发的金融体系流动性分层问题，中国监管层的行动还在继续，多家大型证券公司的短融额度获上调。分析称此举有利于为头部券商提供低成本资金，缓解非银流动性紧张局面。综合两位交易员信息，截至上周五，银行间全机构隔夜质押式回购利率最高达10%，7天在18%上方。

10年期国债期货盘初走势偏弱，现券收益率早盘小幅走升，仍未走出本月以来的极窄区间。国泰君安分析师覃汉等在报告中称，近期长端利率窄幅波动是因为中美关系和包商事件的后续进展存在较大不确定性，投资者多倾向于采取中性的判断和仓位。

他并指出，现阶段国内货币政策宽松空间仍受到通胀和汇率的制约，而在7月底二季度政治局会议之前，政策方向大概率以微调为主，不太可能释放过于强烈的信号，如果长端利率在未来一段时间出现明显上行，投资者应该逆向操作逐步加仓埋伏，为下半年国内货币政策重回全面宽松作布局。

信用方面，银亿股份未能如期兑付“16银亿04”回售本息，上海华信中票付息继续爽约；华夏幸福称控股股东华夏幸福基业控股拟以永续债权的方式向公司提供18亿元资金支持。