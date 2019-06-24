中国外交部：世界经济不确定性显著上升 将坚定维护多边主义

在20国集团（G20）峰会召开前夕，中国外交部部长助理张军周一（24日）表示，当前单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，全球的价值链产业链供应链遭到破坏，世界经济面临的风险和不确定性显著上升；中国愿同各方一道坚定维护多边主义，本着负责任的态度参加有关讨论，同时也将坚定的维护自身的根本利益和合法权益。

据路透社报道，在外交部召开的中外媒体G20吹风会上，张军表示，中国国家主席习近平将出席G20大阪峰会四个阶段的全体会议，还将出席金砖国家领导人非正式会晤、中俄印领导人非正式会晤等，并与多位领导人举行双边会见，致力于深化同有关国家的合作，推动双边关系向前发展。

张军表示：“我们愿同各方一道坚定维护多边主义。”国际社会已经充分的认识到单边主义、保护主义和霸凌行径造成的危害，发出了支持多边主义、反对保护主义的强有力的声音。

他表示，当前形势下，G20峰会应该旗帜鲜明坚定维护多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序，维护国际公平正义，为国际经济、贸易、科技等领域的合作营造风清气正的良好环境，让世界经济回到正常发展的轨道。

张军指出，中方支持维护开放包容非歧视的多边贸易体制，支持对世贸组织（WTO）进行必要的改革。

他说：“中方认为在这些重大问题上要坚持协商一致、循序渐进，建设性地处理彼此间的分歧，一时难以达成共识的问题，不应该急于形成结论，更不能强加于人，以免走入歧途。”

他强调，中方将本着负责任的态度参加有关讨论，同时也将坚定的维护自身的根本利益和合法权益。

新华社周日援引外交部发言人陆慷称，应日本国首相安倍晋三邀请，中国国家主席习近平将于6月27-29日赴日本大阪出席G20领导人第十四次峰会。届时他将与美国总统特朗普在峰会期间会晤。