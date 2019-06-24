《环球时报》：联邦快递或被列入中国“不可靠实体清单”

中国官方媒体《环球时报》周日在其推特账号上称，受华为包裹事件影响，联邦快递（FedEx）可能会被列入中国的“不可靠实体清单”，并表示：“中国网民不接受联邦快递的再次道歉”。

据路透社报道，距离联邦快递上次为“误送”华为包裹道歉还不到一个月，该公司周日又称，因操作失误导致一华为包裹被禁止寄往美国，“联邦快递可以接受和运送所有华为产品，但被列入美国实体清单的华为实体除外。”

联邦快递在回复路透的邮件声明中称，“有关包裹被错误退回给寄件人，我们为这次操作失误道歉。”目前路透尚未收到中国商务部和联邦快递有关联邦快递是否会被列入“不可靠实体清单”的问题回复。

与此同时，一份法庭文件显示，华为已经于周五起诉美国商务部，质疑公司从中国运往美国的相关设备是否在美国出口管制条例的管辖范围内。

文件显示，2017年华为将包括一台计算机服务器和一台以太网交换机(Ethernet Switch)在内的电信设备，从中国运往加利福尼亚一家实验室检测，完成检测后计划将设备运回中国，但这些设备随后在阿拉斯加州被扣押，而且迄今为止仍未作出是否需要出口许可的决定。华为认为这些设备在美国境外生产、且会被运回原产国，因此无需出口许可。

此前联邦快递将两个寄给华为亚洲地址的包裹转运至美国，并试图改变另外两个包裹的运输路径，且没有给出具体解释。中国国家有关部门随后对联邦快递未按名址投递快件行为依法启动调查程序，已经于6月14日向联邦快递（中国）有限公司送达了询问通知书。

中国商务部之后表示，将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。

美国商务部周五称，将多家从事军事用途超级计算机研发的中国公司和一家隶属于中国政府的机构列入国家安全“实体清单”，此举将禁止这些实体在未经美国政府批准的情况下购买美国零部件。