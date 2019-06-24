创造历史 中国首夺三人篮球世界杯冠军

在2019国际篮联三人篮球世界杯女子组决赛中，中国女队力克欧洲劲旅匈牙利队，夺得冠军，这是中国三人篮球历史上的第一个成年组世界冠军。

据新华社报道，在荷兰当地时间23日结束的2019国际篮联三人篮球世界杯女子组决赛中，中国女队以19:13力克匈牙利队，夺得冠军。

本届世界杯，中国女队派出了由吴迪、李颖韻、姜佳音、张芷婷组成的阵容。她们在小组赛阶段就展现了强大实力，以四战全胜的战绩进入八强。

随后的四分之一决赛中，中国女队以16:12战胜欧洲劲旅罗马尼亚队。半决赛里，她们经过加时赛的苦战以15:14力克亚洲杯冠军澳大利亚队，一路闯入决赛。

决赛中，中国女队延续了之前的火热状态，全场比赛都没有给匈牙利队太多机会，始终手握领先优势、。

中国篮协三人篮球部部长柴文胜介绍，本届中国队在战术方面取得了很大进步，和欧美队伍的差距越来越来越小。

柴文胜说：“希望通过这个冠军，我们全国篮球界能够给予更多的关注，尤其是希望青少年朋友们更多地加入三人篮球行列，继续为祖国争光。”

三人篮球世界杯自2012年创立，是世界三人篮球最高级别的赛事。此前五届比赛中，女子组所有冠亚军均被欧美球队获得。

2020年东京奥运会上，三人篮球将首次成为奥运会正式比赛项目，产生男子组、女子组两块金牌。