台亲绿民调：蔡英文领先柯韩郭

台湾民意基金会今天（24日）公布最新2020大选民调。无论是蔡英文、韩国瑜、柯文哲三强对决，还是蔡英文、柯文哲、郭台铭三方竞逐，蔡英文的支持度都居第一。

据联合新闻网报道，民调显示，若是蔡英文、韩国瑜、柯文哲三强对决，蔡英文以36.9%的支持度，领先韩国瑜的29.4%、及柯文哲的27.5%。若是蔡英文、柯文哲、韩国瑜三方竞逐，蔡英文则以35.5%支持度，胜过柯文哲的28.1%、郭台铭的26.1%，蔡英文仍居第一，柯文哲居民调第二。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析，蔡英文最近两个月的人气回升，从不被看好，到现在暂居领先，宛如“灰姑娘”。他表示，这种“灰姑娘”效应未来能不能持续还值得观察。

另外，这次民调也调查国民党党内初选几位参选人的支持度。民调显示，郭台铭以29%，领先朱立伦的26.7%及韩国瑜的26.4%。

这次民调也对蔡英文的声望进行调查，六月的最新民调中，蔡英文声望达47.7%，显示连续两个月赞成蔡处理国家大事方式的人大幅提升，不赞同的明显下降。

游盈隆分析，蔡英文的总统声望能在短期急遽窜升原因，主要有两个，分别为民进党内初选定于一尊，外部效应则是反送中等事件带来的影响。

这份民调也进行几位台湾政治人物的感情温度排行，没有赢得民进党总统初选的行政院前院长赖清德以58.27度领先，排名第二为柯文哲的56.93度、第三名为蔡英文55.16度、郭台铭49.27度，韩国瑜则仅有43.79度。