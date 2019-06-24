麻辣烫在韩火爆 带动中国啤酒销量

中国啤酒近来在韩国销量大增，正影响着韩国整体进口啤酒的格局。韩国《中央日报》21日分析认为，最近在韩国流行的“麻辣烫”是推动中国啤酒销量的“幕后功臣”。

据《中央日报》报道，韩国连锁店CU便利店对最近五年各国啤酒的销量比例进行分析后发现，一直稳居销量榜第一名的日本啤酒销量有所下降，而中国啤酒的销量大幅上升，成了市场的新兴“强者”。

在2014年韩国的进口啤酒销量中，日本啤酒占比达到38.1%，但在今年下降到了27.5%。相反，中国啤酒销量占比则从2014年的4.9%上升到今年的10.2%，上升了一倍多，排名也从第七名上升到第三名。

分析认为，中国啤酒销量上升，备受追捧的“麻辣烫”堪称幕后功臣。原本聚集在韩国大林洞和建国大学附近的麻辣烫餐厅在最近一两年时间里已经扩散到光化门、汝矣岛、江南地区，甚至渗透到了社区胡同商圈。

随着越来越多YouTube博主通过美食频道展示麻辣烫的制作过程，自己在家做麻辣烫吃的人也越来也多。

电商平台薇美铺的数据显示，中国香辛调料“麻辣粉”和麻辣烫食材今年的销售同比增加96倍以上，麻辣香锅制作材料的销售额也比去年增加41倍以上。随着麻辣烫、麻辣香锅受到消费者的追捧，被叫做麻辣“伴侣”的青岛啤酒销量也大幅增加。