中国外交蓝皮书：国际力量对比东升西降

中国国际问题研究院在6月20日发布《国际形势和中国外交蓝皮书（2019）》。蓝皮书认为，去年国际形势变乱交织，大国较量空前激烈。面对这种形势，中国以自身的持续稳定发展和负责任的大国外交表明其是世界和平和发展的贡献者。

据《光明日报》援引《国际形势和中国外交蓝皮书（2019）》报道，蓝皮书认为，国际格局之变促成大国关系深刻调整，大国关系深刻调整又反过来加速国际格局演变。当前，国际格局总体依然保持“一超多强”的态势，但是“一超”弱化、多强分化趋势明显。

这种趋势集中体现在三个方面：一是国际力量对比“东升西降”、“南升北降”大势难逆，国际权力日益由西向东转移。二是西方垄断国际事务的局面难以为继，新兴市场国家和发展中国家的国际地位和话语权不断提升。三是新一轮技术革命有利于非西方国家抓住机遇后来居上，撬动大国实力对比进一步发生重大变化。

蓝皮书表示，在此背景下，美国率先进行战略调整，正试图重构国际秩序，并利用超强实力”赤裸裸地实施强权政治“，借此巩固其一超独霸地位。而美国的战略调整牵一发而动全身，导致大国在经贸、科技、安全、规则与秩序、地区与多边外交领域的博弈空前激烈。同时，美国的战略调整还导致保护主义、民粹主义盛行，全球化遭遇逆风，多边主义和自由贸易体制受到严重冲击，世界经济下行压力增大，全球治理机制面临“分裂化”、“阵营化”风险。

蓝皮书还表示，面对百年未有之大变局，中国外交在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，始终发挥负责任大国作用，为充满不确定性的国际形势注入强大正能量。

蓝皮书称，中国为国际形势的总体稳定作出了重要贡献，引领全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，还不断向世界释放扩大开放的明确信号，持续推动与各方合作。中国积极践行中国特色热点问题解决之道，成为守护地区与世界和平的重要力量。

自2006年起，中国国际问题研究院每年都组织撰写《国际形势和中国外交蓝皮书》，对国际形势和中国外交进行深度分析和透彻解读，为希望了解中国与世界的国际人士提供一个中国视角。该蓝皮书已成为中国国际问题研究院的品牌出版物。