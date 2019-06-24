广东茂名政协主席溺亡  曾因拖建省道被处分

本月21日，中国广东湛江市赤坎区海边发现一具男性尸体，死者死者为现任茂名市政协主席、党组书记黄心强，曾在2010年5月因为拖建“天下第一烂”省道受到处分。

据界面报道，近日网上流传一份疑似广东湛江市政府部门的“通报“。“通报”称，6月21日上午7时30分，赤坎区调顺边防派出所接报，在海边发现一具男性尸体，为现任茂名市政协主席、党组书记黄心强。该男子体表无伤痕，基本符合溺水死亡特征。

界面在昨天（23日）上午从茂名市政协获得证实该溺亡男子为黄心强，死因待定。随后，湛江市委办公室负责人也证实了死者身份，表示在等公安机关给出调查结论，目前正配合茂名市做善后工作。

另据红星新闻报道，湛江市政府相关负责人称，目前，警方正在对该事件调查，“下一步还要进行尸检之类的，是否系自杀，目前结论还没有完全出来。”

茂名市政协的一名内部人士向界面表示事发前黄心强在工作上并没有出现异常情况。

据界面了解，今年2月26日，十二届广东省委第四轮巡视工作动员部署会在广州召开，本轮巡视对象为茂名市、清远市、潮州市等39个地级市、县（市、区）和省直单位、省属国企党组织。另据茂名网消息，从2019年3月1日起，中共广东省委第五巡视组对茂名市开展巡视，巡视工作于2019年4月30日结束。

2010年5月，时任茂名市副市长黄心强在内的八名茂名官员，因为拖建“天下第一烂”省道受到了处分。

该省道是茂名省道281线七那段，该段道路从1997年立项到2010年整整13年，历经三次开工剪彩，仍未动工建设，而修建于1970年的沥青路面逐渐老化，被网友和当地居民称为“天下第一烂”。