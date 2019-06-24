中农业农村部：因婚致贫非个别现象

中国农业农村部副部长韩俊今天（24日）表示中国农村正处在一个大变革时代，各种思潮冲击交汇、传统的价值观念不断遭到冲击解构。一些地方红白喜事大操大办，攀比之风盛行，因结婚而致贫不是个别现象。

据澎湃新闻报道，韩俊在国务院新闻办公室（简称国新办）发布会上表示，中国农村正处在一个大变革时代，1995年农村常住人口达到了峰值是8.6亿人，去年农村常住人口只有5.6亿人，20多年来减少了三亿人。

韩俊称，在这样一个大变革的中，各种思潮冲击交汇、传统的价值观念不断遭到冲击解构。现在乡村文明方面存在很多问题，不养父母、不管子女、不守婚则、不睦邻里等有悖家庭伦理和社会公德的现象不少，一些地方红白喜事大操大办，攀比之风盛行。

韩俊说，“七八十年代结婚彩礼就一两百块钱，九十年代达到一万元，现在彩礼都是十几万甚至更多。” 他说自己下乡调研会经常听到，某家的儿子结婚成家了，但是父母却成了贫困户。

韩俊表示，“现在我们搞脱贫攻坚工作，确实存在‘因婚致贫’的现象，在一些地区因结婚而致贫不是个别现象。我们说乡村要有人情味，但是这些名目繁多的人情礼金让农民背上了沉重的人情债。”

韩俊还称，农业农村部每年都搞驻村调查，发现农民现在消费第一支出是食品，过去看病的支出排在第二位，现在很多农民第二位的支出就是人情礼金。

他表示，乡村振兴是全面的振兴，是不是振兴，要看乡风好不好，“我们加强和改进乡村治理，必须旗帜鲜明反对天价彩礼、铺张浪费、婚丧大操大办，反对有悖家庭伦理和社会公德的现象”。

韩俊还称，做好乡村文明建设工作需要宣传引导，要采取符合农村特点的方式和方法，不是发几个政府文件或者开几个会就能够解决的。乡村文明建设需要社会各个方面的支持和参与，要真正发挥好文化的引领作用，形成一股新的农村文化建设力量。