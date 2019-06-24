中社科院：部分三四线城市房价将下跌

中国社科院周一发布报告称，中国部分三、四线城市在经历了一波突击性上涨后，因后续需求不足，房价将进入下跌阶段。

据新浪财经报道，中国社会科学院（简称社科院）财经战略研究院周一（24日）发布《中国住房市场发展月度分析报告》称，中国核心城市房价涨速略有减缓。该院预计，下半年房地产融资可能会适度收紧，以避免房地产信贷过度扩张推高房价。

5月份，一线城市房价平均环比微涨0.29%，一线城市中，北京、广州房价微降，上海、深圳继续小涨。

二线城市房价平均环比微涨0.303%。今年以来，多数二线城市房价由跌转涨，其中包括成都、西安、青岛、厦门等在2018年下半年经历了显著房价下降的城市。

与此同时，三、四线城市房价平均环比上涨0.011%。118个三、四线样本城市中，上涨的城市为63个，比上月减少三个。

该院认为，与一线城市相比，准一线及二线城市房地产市场调节手段相对薄弱，一旦房价回暖，房价上涨的持续时间也要长于其它等级城市。三、四线城市房价持续上涨的动能不足，政府的市场调节手段也更为有限。部分三、四线城市在经历了一波突击性上涨后，因后续需求不足，房价将进入下跌阶段。

社科院财经研究院还表示，发展租房市场是完善住房市场机制的重要部分。长期以来，租房市场被社会所忽视，租房者权益未得到很好的保护。应稳定租房市场纳入各地政府稳定房地产市场的重要目标，大力规范租房市场秩序。