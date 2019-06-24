乐创文娱CEO张昭离职

中国电影互联网产业的领军企业乐创文娱（原名“乐视影业”）今天（24日）在官方公众号发布了乐创文娱原董事长、CEO张昭辞职的公告。

据第一财经报道，对于张昭离职的原因，公告称是个人原因。

资深电影人张昭在乐视昔日“掌门人”贾跃亭的邀请下一手创办了乐创文娱，即便在这几年乐视动荡之中，乐创文娱依旧活跃在影视圈，在影视行业寒冬之下，张昭的离职对乐创文娱的发展无疑是一次重击。

张昭早在1996年就进入上海电影（集团）公司，随后辗转光线传媒等多家公司，并创立了光线影业。2006年离开光线影业创立乐视影业，任职CEO和执行董事，通过出品或发行《消失的子弹》、《小时代》等影片，张昭一度将乐视影业打造成国内前五大电影公司之一。

随着乐视集团遭遇动荡，融创入主后，乐视影业于2018年3月27日更名为乐创文娱。更名后，张昭仍出任乐创文娱董事长、CEO。2018年4月22日，乐视影业和融创宣布成立合资公司，取名为乐创文景，进军文旅实景业务。

根据乐创文娱公告，融创文化集团将一如既往支持乐创文娱发展，在集团“内容+平台+实景”战略布局下，对优质内容IP进行线上线下全产业链开发。2019年04月，乐视影业CEO张昭退出乐融致新董事会。

今年6月上海国际电影节期间，融创文化集团宣布投资电影《解放了》、《刺杀小说家》，全新内容厂牌“融创影视”就此浮出水面。

一个集团出现两大影视公司，业内担忧同业竞争的同时，也一度认为乐创文娱将被融创边缘化。