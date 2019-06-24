中共政治局会议审议机构编制和农村工作条例

中共政治局今天（24日）开会审议关于机构编制和农村工作的两项条例， 使机构编制更规范和制度化，推进对农村的领导获得强化。

新华社报道，中共总书记习近平主持了政治局会议，审议《中国共产党机构编制工作条例》和《 中国共产党农村工作条例》。

会议指出，机构编制资源是重要政治资源和执政资源，机构编制工作是朝国家治理体系和治理能力现代化的方向努力之一。机构编制工作做好了，可使机构职能优化协同高效，为一切所有的其他工作提供制度和组织保障。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》 访问时指出，以前关于机构编制的条例是由国务院制定，如今条例上升到中共政治局的层次，更具权威性，今后党政机构在进行机构改革时都必须遵守，人为决定编制数量的情况将减少。

至于《中国共产党农村工作条例》，会议指出，条例是继承和发扬党管农村工作优良传统、 加快推进农业农村现代化的重要举措，对于加强党对农村工作的全面领导，巩固党在农村的执政基础，确保农村工作始终保持正确政治方向，具有十分重要的意义。

会议也强调，要加强农村党的建设，把农村基层党组织建设成为“宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员服务群众、 推动改革发展的坚强战斗堡垒”。

唐任伍指出，尤其在改革开放以后，随着农民外出打工，农村的流动人口频繁变化，农村成了中国治国理政的薄弱环节，因为农村分散，农民的文化水平和知识水平不高，一些地方干部受黑恶势力或家族势力所控。

他说：“中央有很多好的政策，经过层层传递，很多到了农村最末端以后就变味，贯彻不了。”

中共对农村有一系列政策，包括乡村振兴战略、城乡融合发展， 以及脱贫攻坚战等。

政治局昨天的会议还“研究了其他事项”。北京观察人士指出，所谓的其他事项，很可能包括中美元首几天后会晤时中国对贸易谈判的底线和立场。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）