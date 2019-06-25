谋杀中国访美学者章莹颖凶手罪名成立

中国访问学者章莹颖在美被杀案被告布伦特·克里斯滕森昨天（24日）当庭被判谋杀罪名成立。

据中新社引述伊利诺伊州媒体《新闻公报》的报道，当日下午2时许，在美国伊利诺伊州皮奥里亚联邦法庭，12人陪审团员达成一致意见并宣布，布伦特·克里斯滕森面临的三项指控，罪名成立。包括绑架谋杀罪，以及向美国联邦调查局人员提供虚假陈词的两项罪名。

这是陪审团经过了九天的审理、听取了35名证人的证词、两小时的审议，最终裁定出的结果。

美国助理检察官尤金·米勒代表检方向陪审团指出，这是一个关于寻找章莹颖的案子。“唯有一人知道她的下落，他就坐在那里，他是克里斯滕森”。被告当日着蓝色衬衫出庭。

米勒表示，2016年12月，被告酒后告诉妻子，他对连环杀手感兴趣；2017年3月，他告诉伊利诺伊大学心理咨询中心的一名实习生，他制定了谋杀计划，但决定放弃；同年6月的一个周末，当被告的妻子离开家后，他照计划实施了犯罪。

米勒指出，案发当日，被告假装成警察，上午试图搭载一名女子未果，下午搭载章莹颖后，对其进行绑架并致其死亡。之后，被告对其公寓、车辆进行了大量的清洁工作。据其妻子的说法，他是从不做清洁的。

米勒表示，证据显示，在其公寓内，章莹颖的血液从墙面流至地毯上，浸入地毯下的钉带。执法人员的DNA血液样本即从这些地方取得。

米勒强调，克里斯滕森“已经计划和幻想这一时刻好几个月”“这不是一种冲动的醉酒行为”“被告完全知道自己在做什么，他非常冷血，这些犯罪经过了周密的计划”“这一切都是为了杀人”。

辩方律师伊丽莎白·波洛克的结案陈词约10分钟。她表示，“这是布伦特的错”。不过，她一再向陪审团强调，不要让情绪超越事实。她说，被告酗酒，思想黑暗，但无法得到帮助，他曾对咨询中心表示，“我不想成为这个人”。

待宣判结束后，章莹颖家人走出庭外，接受媒体采访。

章莹颖的父亲说，“两年来，我们每天都想念着莹颖。直到今天，我们也无法想象如何在没有她的情况下度过余生，言语无法描述我们的痛苦和煎熬。我们希望并且相信审判最终会为莹颖和我们带来正义。我们的愿望永远都是找到莹颖，带她回家。我们不会放弃。”章莹颖的母亲失声痛哭。