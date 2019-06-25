华为首席财务官孟晚舟的律师敦促加拿大终止引渡程序

（早报讯）中国华为技术有限公司首席财务官孟晚舟的律师们敦促加拿大司法部长终止引渡流程，称他有权撤回遭美国政治化的程序。

彭博社报道，孟晚舟的辩护律师们致函加拿大司法部长大卫·拉梅蒂（David Lametti）说，拒绝美国的要求并释放去年12月被拘留的孟晚舟、符合加拿大的国家利益。孟晚舟目前软禁在温哥华。

律师们说，根据加拿大的引渡法，拉梅蒂有随时撤回对孟晚舟程序的酌情权。倘若如此行事将是一种非常罕见的干预，并且有效地放弃漫长、最终往往是移交当事人的法庭程序。

孟晚舟的加拿大律师周一通过电子邮件发表声明中说：“这些引渡程序是独一无二的……引渡孟女士的事实和法律基础在加拿大法律中毫无先例。”

加拿大司法部没有立即回应寻求置评的请求。

美国指控孟晚舟欺诈银行为华为进行1亿美元（1.35亿美元）以上的可能违反美国对伊朗制裁的交易。她在美国面临多项刑事指控，包括银行和电汇诈骗、洗钱和串谋妨碍司法，每项罪名最高刑期都高达30年监禁。

律师们在声明中指出：“加拿大绝无司法管辖权来起诉孟女士：加拿大不监管外国人在外国所从事的与加拿大无关的行为。”

加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）曾表示，孟晚舟一案必须遵循加拿大的正当程序和法治。她早些时候告诉记者：“面对外部压力时就改变对引渡条约的遵守，这对加拿大真的会构成一个非常危险的先例。”