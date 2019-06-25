中国外交部：联邦快递理应合理解释华为事件 为自身行为负责

当被问及联邦快递（FedEx）是否会被中国政府列入“不可靠实体清单”，中国外交部发言人耿爽周一（24日）表示，在短时间内一再发生与华为有关的失误，联邦快递作为一家大型跨国企业，理应对外作出合理解释，理应为自身的行为负责。

据路透社报道，外交部网站刊登耿爽在例行发布会上发言的新闻稿称：“至于联邦快递是否会被列入‘不可靠实体清单’，我不了解，建议你向主管部门去询问。”

他并指出，美国滥用国家安全概念，以莫须有的罪名，动用国家力量来打压一家中国企业，是问题的根源所在和混乱的始作俑者。美方的霸凌行径不仅伤害中国企业，也伤害美国企业，不仅影响企业日常运作，也干扰企业间正常合作。

中国官媒《环球时报》周日在其推特上称，受华为包裹事件影响，联邦快递可能会被列入中国的“不可靠实体清单”，并称“中国网民不接受联邦快递的再次道歉”。

距离联邦快递上次为“误送”华为包裹道歉还不到一个月，该公司周日又称，因操作失误导致一华为包裹被禁止寄往美国。

美国商务部上周五称，将多家从事军事用途超级计算机研发的中国公司和一家隶属于中国政府的机构列入国家安全“实体清单”，此举将禁止这些实体在未经美国政府批准的情况下购买美国零部件。