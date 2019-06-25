英媒：研究机构Futurewei将其业务与母公司华为分离

据两位知情人士透露，位于美国的研究机构Futurewei公司（Futurewei Technologies Inc）已采取行动，将其业务与母公司华为 （Huawei Technologies Co.）分离。

据路透社报道，Futurewei一名不愿透露姓名的员工表示，公司已禁止华为员工进入其办公室，并已把Futurewei的员工转移到一个新的信息系统，禁止他们在通讯中使用华为的名称或标识。但这名员工说，华为将继续拥有Futurewei公司。

Futurewei公司的法律总顾问米尔顿·弗雷泽（Milton Frazier）拒绝就拆分或背后的策略置评，而是将问题留给华为公司发言人史肯纳（Chase Skinner）。史肯纳未予置评。

Futurewei公司员工的领英页面显示，公司在硅谷、西雅图、芝加哥和达拉斯等地区的办公室雇佣了数百名员工。根据美国专利及商标局的数据，Futurewei公司已在电信、5G网络、视频和摄像技术等领域申请了2100多项专利。

这位员工表示，到目前为止，Futurewei公司的业务基本上与华为没有区别。他还说，Futurewei没有单独的品牌，甚至没有网站，员工们常常以华为员工自居。

华为是全球最大的电信设备制造商之一。美国商务部今年5月将该公司列入了 “实体清单”。美国司法部早些时候对也对华为公司提起诉讼，指控其窃取商业秘密并指控华为及其首席财务官涉嫌银行和电信欺诈。

商务部在一份声明中表示，由于Futurewei是一家美国公司，商务部不能合法地将其列入“实体清单”。

美国政府指控华为对国家安全构成威胁，许多美国大学因此停止了与华为的研究合作。

其中，加州大学伯克利分校在今年5月暂停了与华为的所有信息及资金交流。该校仍允许研究人员继续与Futurewei合作, Futurewei的员工在一定限制下仍能参与研究评审，但是伯克利却暂停接收来自Futurewei公司的资助。

斯坦福大学主管科研的教务长凯瑟琳·莫尔（Kathryn Moler）表示，学校去年12月“暂停”了华为和Futurewei的新资金协议，但仍在按照现有安排与两家公司继续合作。莫尔没有回答有关斯坦福大学是否会继续接受这些公司资金的问题。

印第安纳州共和党众议员吉姆·班克斯（Jim Banks）签署了一封警告华为与大学合作关系的信，他表示任何将Futurewei和华为业务分离的举动都无法解决这些担忧。他说：“Futurewei就是华为。”