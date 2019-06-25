大疆拟在加州组装无人机以应对美议员质疑

全球最大的商用无人机制造商中国大疆创新科技有限公司周一（24日）表示，计划利用公司在加州的一座仓库组装无人机，这一举措是在部分美国议员提出美国国家安全疑虑之后采取的。

据路透社报道，在美国海关和边境保护局(CBP)判定大疆无人机的美国生产价值含量符合美国贸易协议法案之后，大疆称其将在加州喜瑞都组装Mavic 2 Enterprise Dual无人机。公司方表示，这么做应可使美国一些政府机构更方便购买无人机。

大疆公司声明表示，“这项新投资将拓展大疆创新在美国触角，如此一来我们能更好地为客户服务，创造美国就业岗位，强化美国无人机经济。”

中国大疆一直受到部分美国议员和国家安全专家的质疑。上周美国参议院商务委员会听证会中，大疆还遭到美国安全研究人员的批评。

共和党籍参议员斯科特（Rick Scott）在听证会中问道，美国国会是否应禁止中国制无人机在美销售。

民主党参议员马基（Ed Markey）在听证会上表示，拥有中国制造无人机的美国人都担心个人隐私和安全问题。

美国总统特朗普6月10日在一份备忘录中称，美国“国内小型无人驾驶航空器系统的生产能力对于国防至关重要”。

美国国防大学教员温戈（Harry Wingo）对参议院工作组表示，“美国现在过度仰赖”大疆，称大疆全球市场份额可能超过70%。

“在(无人机)这个平台市场，美国企业和大疆等中国企业的巨大差距应敲响警钟，”温戈表示，他还暗示这一问题“意味着国家风险，与总统特朗普声称美国电信网络使用华为5G设备有风险类似。”