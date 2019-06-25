联邦快递就华为限制令起诉美国商务部

美国联邦快递公司在其官网上的声明称，联邦快递在当地时间昨天（24日）向美国哥伦比亚特区地方法院提起诉讼，要求美国商务部停止联邦快递执行《出口管理条例》（Export Administration Regulations，简称EAR）禁令。

据《环球时报》与《华尔街日报》的报道，联邦快递的声明称，联邦快递认为根据美国宪法第五修正案，《出口管理条例》侵犯了公共承运人享有的正当程序权，因为它们不合理地要求公共承运人对可能违反《出口管理条例》的货物承担严格赔偿责任，而没有要求提供承运人知悉任何违反条例情况的证据。这就给联邦快递这样的公共承运公司带来了一个不可能的负担，也就是要求联邦快递必须了解自己处理的所有货物的来源地和技术构成，以及这些货物内容是否符合《出口管理条例》。

联邦快递在声明称，作为一家致力于遵守运营当地各国所有法律法规的公司，联邦快递强烈支持美国出口管制法律的目标。联邦快递在内部出口管制遵守计划上投入了大量资金。然而，联邦快递认为，目前构建和实施的《出口管理条例》给联邦快递带来了不合理的负担。在声明中联邦快递称，根据美国《出口管理条例》的要求，联邦快递监督着每天通过其快递网络运输的数以百万计的货物。联邦快递在声明中称自己“是一家运输公司，而不是执法机构”。

联邦快递在声明中并没有直接提及“华为”。

联邦快递在声明的最后称，将继续捍卫作为一家总部设在美国的全球性公司的权利，将继续致力于为在世界各国的客户提供卓越的服务。

据路透社23日报道，联邦快递此前曾以美国政府禁令为由，将美国科技杂志《个人电脑》一名编辑从英国寄往美国的华为手机退回，并表示有关举动“合理”后，联邦快递22日又改称“搞错了”，这种自相矛盾的解释引起外界不满。

中国外交部发言人耿爽24日在例行记者会上回应此事时表示，联邦快递作为一家大型跨国企业，理应对外作出合理解释，理应为自身的行为负责。耿爽还指出，美国滥用国家安全概念，以莫须有的罪名，动用国家力量来打压一家中国企业，是问题的根源所在和混乱的始作俑者。美方的霸凌行径不仅伤害中国企业，也伤害美国企业，不仅影响企业日常运作，也干扰企业间正常合作。我们敦促美方立即停止并纠正错误做法，为各国企业的运作和正常合作创造条件。