美官员：特朗普乐于接受任何习特会结果

美国一位高级官员周一表示，美国总统特朗普将本周与中国国家主席习近平的会晤视作一个了解中国对双方贸易战立场的机会，并“乐于接受会晤的任何结果”。

据路透社报道，二十国集团（G20）大阪峰会期间的习特会备受瞩目，这是去年11月以来两人首次见面，也是美中贸易谈判5月破裂以来，两国领导人首次面对面磋商。

这位要求匿名的美国政府官员只是称习特会将在大阪峰会的第二天举行，但未透露会晤计划的任何细节。

这位官员表示：“对于总统来说，这真的只是一个与习近平保持密切接触的机会。即使贸易摩擦仍在持续，他有了一个了解谈判破裂后中方立场的机会，”

官员并称：“总统对任何结果都能接受。”

该官员拒绝表示，这次会晤是否被视为重启谈判或达成较正式共识的一个机会。

“总统已经非常明确地表示，他需要在一系列问题和一些领域看到中国进行真正的结构性改革，这一点并没有任何改变，”第二位官员说。

“5月会谈失败的事实并未改变这一最终目标。”这位官员说。

该官员表示，特朗普在峰会期间将与至少八位世界各国领袖分别会面。特朗普向来较喜欢一对一会谈，而不是多边会谈。

这位官员称，特朗普计划会见俄罗斯总统普京、沙特阿拉伯王储穆罕默德和土耳其总统埃尔多安，但官员不愿提供详细日期和时间，因特朗普的行程安排仍不停变动。

该名官员在电话会议对记者说，特朗普还将会晤德国总理默克尔、印度总理莫迪、澳洲总理莫里森和日本首相安倍晋三，并称可能还会宣布更多双边会晤安排。日本是此次G20峰会的东道主。