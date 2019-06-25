沈颖会见浙江省省长袁家军

在当前的世界经济局势下，新加坡虽然对今年增长预测稍微做了下调，但新加坡与浙江之间的贸易和投资增长良好，成为亮点。

正在中国浙江省访问的我国通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖，今（25日）天上午在浙江省政府会见浙江省省长袁家军时，发表上述观点。

双方在会见中讨论了新浙两地经贸合作的发展情况，以及在跨境电商、可持续城市发展、科技创新等具体领域深化合作的潜力。

袁家军在开场白中向沈颖介绍了浙江在经贸领域的发展情况。他指出，对于浙江来说，当前的经济发展有两个大背景：一是长三角一体化上升为国家战略，另一个是中美之间的贸易摩擦。去年浙江经济总量增长7.1%，各项指标都很好，供给侧结构改革、创新驱动发展成效明显。

袁家军说，当前的经济环境，使浙江更加坚定地推动创新发展、开放发展。去年以来，浙江与新加坡之间的贸易快速发展，双向投资不断增长，未来双方的合作将向着更深、更广的领域推进。

沈颖说，新加坡和中国之间的合作关系源远流长，高层互访频密，反映出双方在外交、经济、民间各方面的交流态势非常好。

她指出，新加坡依赖开放、有序的贸易体系，新加坡的贸易总量是经济总量的四倍，可以感受到贸易摩擦对经济的影响，对于今年经济增长的预测也稍微做了下调。但是，新加坡和浙江之间的贸易和投资增长非常好，可以说是一个亮点。

沈颖说，这次来浙江访问的有来自40多家企业的80多位商界代表，人数规模破纪录，这说明新加坡和浙江之间的合作项目很多，实质内容很丰富，新加坡企业希望加深对浙江的了解，能够探讨更多的合作机会。

沈颖于昨（24日）晚抵达杭州，开始对浙江为期四天的访问。她今天将与浙江省副省长朱从玖共同主持新浙理事会第14次会议。沈颖明天将前往嘉兴参观高铁新城项目发展情况，然后前往宁波，并出席27日举行的“2019 宁波-新加坡创智论坛”。（《联合早报》记者薛之白杭州报道）