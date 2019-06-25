主张推动台湾内阁制 王金平否认要独立参选

台湾前立法院长王金平宣布退出国民党党内初选后，外界关注未来是否会脱党参选，对此，王金平25日再度否认，表示“没讲过要独立参选”，强调现在勤跑基层，多多结合各方面力量，“未来还是为国民党赢回政权来努力。”

据ETToday新闻云报道，王金平退出党内初选后，下乡、参访的动作仍持续进行，不仅密集在各县市成立王金平之友会，24日更在云林举办造势活动，一举一动还是在政坛上受到关注。

有关国民党总统初选首场国政愿景辨识发表会25日晚间登场，王金平表示，虽然他不参加，但一定会重视，他主张推动内阁制，至于外交方面，台湾不应仰赖单一国家，应在美国、日本、大陆间取得平衡，既亲美也要友日、友中，而两岸部分则是要维护稳定和平的关系。

王金平25日上午出席中华科技金融学会区块链应用论坛，被问到若独立参选需28万份连署书，有信心达标吗？王金平笑回“我没有说独立参选，谁讲独立参选？是你（媒体）讲的”

媒体继续追问，是否独立参选不在考量范围内？王金平则回，这个时间还久，“明天决定的事情不必在今天决定嘛！”

另据台湾民意基金会24日公布的民调，单纯国民党内互比时，鸿海前董事长郭台铭以29%夺下第一、前新北市长朱立伦26.7%位居第二、高雄市长韩国则是26.4%落在第三，似乎韩国瑜已不是党内最强，郭台铭可能后势看涨。

对此，王金平则表示，民调起伏是自然现象，“最后看看谁出线，我现在也就是努力勤跑基层，多多的能够结合各方面的力量，未来还是为国民党能够重新赢得政权来努力”。