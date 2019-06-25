Shopee推出四项新战略 助力新浙深化数字贸易

新加坡电商平台虾皮购物 (Shopee)与杭州市合作，推出四项跨境贸易战略举措，助力新加坡与浙江深化数字贸易。

名为“数字丝路‘新航线’”的区域贸易战略发布会今天（25日）中午在浙江杭州举行，新加坡通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖出席仪式，并为shopee的新战略做了启动。

这四项新战略是创设杭州孵化中心、物流中心、人才培养计划，以及官方培训项目。

Shopee中国总经理刘江宏表示，新战略将以杭州为支点，辐射长三角经济区，通过创新模式加速区域“一带一路”建设，以跨境电商为桥梁，连接中国与新加坡乃至整个东南亚。

除了上述战略举措外，Shopee还将构建跨境电商产业服务集群，助力杭州企业“出海”东南亚，并将在其新加坡站点增设杭州专区，提供流量扶持。

Shopee成立于2015年，业务覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国和越南等市场，并针对中国卖家开展跨境业务。去年，Shopee的总订单量达到6.05亿，同比增长147%。

在今天下午的新浙理事会第十四次会议上，Shopee将与杭州跨境电商综合试验区正式签署合作备忘录。（《联合早报》记者薛之白杭州报道）