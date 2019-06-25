港网民众筹冀G20峰会前夕在国际媒体登反修例广告

有香港网民25日在网上发起300万港元（约52万新元）众筹，希望本周四（27日）在国际媒体的头版广告位刊登公开信，呼吁国际社会关注《逃犯条例》争议。众筹发起不到半天就已获逾万人捐款，突破目标金额，达到480万港元（约85万新元）。

据《星岛日报》报道，有香港网民25日在讨论网站连登发文，呼吁大家参与众筹，指希望能够在G20峰会举行当天，于各国主要媒体的头版广告位刊登反对《逃犯条例》的公开信。根据众筹信息，网民的目标媒体包括美国《纽约时报》《华尔街日报》、日本《朝日新闻》《读卖新闻》、法国20 Minutes、英国《卫报》等各国主流媒体。

据网友自述，目前已获得《金融时报》确认，预留美国同亚洲版的版位刊登广告，费用大概为13.3万港元（约2.31万新元）。网友也草拟一封以“香港公民，自由先锋”为署名的公开信，表示如果最终无法成功刊登广告，所有众筹款项会捐至“反送中受伤被捕者人道支援基金”。

公开信中称香港人正面临“白色恐怖”，希望国际能够伸出援手，并在G20峰会中关注香港人的意见，并重申要求特首林郑月娥能回应三大诉求，包括释放和平示威者、独立调查警察是否涉及滥用武力，以及撤回《逃犯条例》。

二十国集团（G20）峰会将于本周五（28日）及周六（29日）在日本大阪举行，中国外交部日前表明香港事务纯属中国内政，中方不会容许在峰会上讨论香港问题。