中国三银行：未受任何因涉嫌违反制裁法的调查

美国《华盛顿邮报》今天（25日）早上报道称，中国招商银行、交通银行和浦发银行涉嫌在对朝鲜违反制裁的调查中拒绝遵守传票。根据美国司法部长或财政部长的要求，该事件可能触发将中国最大的银行从美国金融体系中切断。或受此消息影响，25日早盘三家银行股价领跌银行股，下午跌幅收窄。

据第一财经网报道，三家银行随后都发表声明回应，表示目前未受任何因涉嫌违反制裁法律的调查。以下是三家银行各自的回应。

交通银行回应：

交行始终坚持稳健发展理念，走国际化、综合化发展道路，积极主动遵循中国和海外机构所在地的法律、监管规则，依法合规开展经营活动，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查。有资深人士表示，这一事件发生在2019年3月，仍在司法进程中，二审判决要到今年7月中旬才会发布，目前没有确凿信息表明中资银行会受到制裁，预计中资银行应也不会失去美元清算资格，市场对此不应过度解读。

招商银行回应：

一、招行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴，依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》，司法协助须依据该协定规定的方式进行。

二、招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查

浦发银行回应：

事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时，要求浦发银行直接向美国方面提供该客户资料。根据有关法律法规，任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。我行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。浦发银行作为一家注册在中国的上市公司，始终坚持依法合规的经营管理理念，严格遵守相关法律法规。