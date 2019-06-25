日本著名百货公司宣布清算并解散上海子公司

日本著名的大型百货公司高岛屋百货今天（25日）宣布，将于8月清算并解散其位于上海的子公司。值得注意的是，高岛屋同时公布了其将在越南河内的开发项目。

据21世纪经济报道，高岛屋百货宣布，8月25日会召开相关的临时股东大会，子公司上海高岛屋百货有限公司将于同日关闭。

该公司称，该决策一方面是因为同业竞争激化，开店至今迟迟未能实现盈利。另一方面，去年以来中美贸易摩擦、中国消费增速放缓。公司因此判断较难改善目前的业绩状况，因此决定解散上述实体。

高岛屋百货预计，要在2021年左右完成所有必要的在华清算流程，预计将造成20-30亿日元（0.25-0.38亿新币）的潜在损失，具体金额还在精算中。

上海高岛屋百货在2012年正式开业。据高岛屋公布的信息显示，过去三年以来长期处于亏损状态，自2017年起，业绩期的营业利润为亏损98万（19.28万新币，下同）、114万、866万人民币。

值得注意的是，在宣布关闭中国百货公司的同时，高岛屋宣布了越南河内的新计划，该公司称将参与子公司东神开发在越南河内的都市复合开发项目，包括住宅、商业、办公楼和公共设施等。

高岛屋历史悠久，1831年1月其创始人饭田新七在京都乌丸松原创立高岛屋，主要销售二手服装及棉料织品。后于1898年开设大阪店。目前，在日本国内有19家店铺，在海外有四家，分别是新加坡高岛屋、上海高岛屋、胡志明高岛屋和泰国高岛屋。