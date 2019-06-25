日百货公司高岛屋最早2020起退出中国市场

日本百货公司高岛屋25日确定将退出中国市场，计划最早于2020年关闭上海的店铺，将就此开始与当地政府展开磋商。

据《日经中文网》报道，公司在华营业收入不及预期、业绩陷入恶化、及受中美贸易摩擦影响，中国消费趋于减速，难以期待业绩恢复等原因而作出以上决定。

公司表示，今后将把海外业务重点投资放在有望实现增长的东南亚地区。

公司位于上海的店面由子公司上海高岛屋（上海市）运营，2012年开业。卖场面积为4万平方米，与日本的旗舰店接近，特点是充实奢侈品牌等面向当地富裕阶层的产品线。

不过，在开业前不久，中国就发生大规模反日游行等，未能确保预期的营业收入。眼下，受当地的电商扩大等影响，上海高岛屋营业收入增长乏力，已连续七年出现营业亏损。

另一方面，高岛屋将加快投资对中产阶层和年轻人口有望扩大的越南。开业三年的“胡志明市高岛屋”将充实面向家庭的日用品产品线。除了增加面积之外，还考虑在越南国内开设新店。

高岛屋目前在日本海外运营四家店铺，除上海外，还有新加坡、越南胡志明市以及2018年秋开业的泰国曼谷店。在新加坡，将房地产和店铺结合起来的商业模式产生成效，规模占到高岛屋整体营业利润的约20%。高岛屋将采取的战略是，把经营资源集中于除上海之外的海外三家店铺，在当地争取日本国内店铺正在增加的来自东南亚的顾客，使他们成为回头客。