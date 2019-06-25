新浙两地政府和企业签署15个新项目加强合作

星桥腾飞集团、电商平台Shopee、凯德集团、高鸿集团等新加坡企业，今天下午与浙江各地方政府和企业签署15个新项目协议，在城市发展、电子商务、科技创新等领域加强合作。

签约仪式在浙江杭州举行的新加坡—浙江经济贸易理事会第十四次会议上进行。

会议由新加坡通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖，以及浙江省副省长朱从玖共同主持。两人分别是理事会的新方和浙方主席。

新浙理事会去年成立了包括油气、科技创新、青年、金融、可持续城市发展等在内的五个专题组。本次理事会会议是专题组成立以来的首次汇报展示会。

沈颖致辞时说，新加坡和浙江多年来保持着实质性、广泛及互补互惠的双边关系。15个新项目的签约，反映了新浙理事会框架下双边经贸往来的良好势头和潜力。

新浙两地去年的贸易额达到49.1亿美元（约66.5亿新元），同比增长24％。新加坡累计在浙江省投资设立了1297家企业，累计实际投资总额为62.7亿美元（84.8亿新元），浙江在新加坡投资累计共有207家企业。

朱从玖说，浙江和新加坡是紧密的贸易伙伴，双方将加强战略规划对接，希望未来有更多的企业和机构加入理事会的框架，让合作迈向更高水平。

展望未来，沈颖指出，可持续城市发展一直是新加坡关注的焦点。新加坡企业有意参与浙江的发展，并且与浙江共同推动智慧规划，打造未来社区。

她举例说，新加坡高鸿集团等企业联合体将与嘉兴市政府一起，致力于将嘉兴高铁核心区打造成为国际标杆的商务中心以及全球跨国公司的集聚地。

沈颖也指出，浙江杭州是中国科技创新的领跑者。新浙两地在科技创新领域互补性强，合作潜力大。

在今天签署的合作备忘录中，新加坡跨境电商平台虾皮购物（Shopee）与杭州跨境电商综试区在包括物流、研发和人力培训等方面展开全方位合作。

新加坡星桥腾飞集团则与杭州钱塘新区签署了关于数字经济和未来社区项目框架协议。

华侨永亨银行（中国）则分别与浙粮集团及浙江三花智能控制股份有限公司签署银企合作意向书，利用自身在网络布局和跨境联动方面的优势，促进两地的金融联通。

油气、科技创新、青年、金融等四个专题组的负责人分别作了工作情况汇报，会上还举行了可持续城市管理主题交流论坛，探讨构建未来社区并分享新加坡经验。（《联合早报》记者薛之白杭州报道）