刘晓明大使在英国议会宣介“一带一路”倡议

中国驻英国大使刘晓明昨天（25日）在英国议会宣传、介绍“一带一路”倡议。

据中新社报道，刘晓明在演讲中表示，近年来，“一带一路”是他与英国各界人士讨论最多的话题，也是在他于各地演讲中出现频率最高的词汇。

对“一带一路”目前所取得发展与成果，刘晓明概括道，今年4月，中国成功举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，取得283项成果。上周，胡春华副总理成功访英，与哈蒙德财政大臣共同主持第十次中英经济财金对话，成果丰硕，“沪伦通”是其中一大亮点。双方还签署了《关于开展第三方市场合作的谅解备忘录》，就深化“一带一路”项目融资、地方合作等达成一系列共识。

刘晓明在演讲中着重指出，从“读懂新阶段、把握新机遇、发挥新角色”三个视角思考问题和采取行动，就能够推动中英两国“一带一路”合作更上一层楼。并希望各位议员朋友能一如既往地参与和支持中英“一带一路”合作，具体可扮演好三个角色：规则合作的建设者、地方交往的推动者、民心相通的促进者。

此次“一带一路”宣介活动在英国议会大厦举行，英议会跨党派“一带一路”和中巴经济走廊小组主席拉希德、副主席沃特林，保守党议会中国小组主席克利夫顿—布朗爵士，议会下院议员卡梅伦、麦克尼尔、格罗根等英议会上下两院议员以及英工商、金融、新闻界人士出席了会议。