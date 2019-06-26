美高官：望重启贸易谈判 但不接受任何关税条件

美国政府一名高级官员周二（25日）表示，美国希望周六总统特朗普和中国国家主席习近平在日本会晤后，重启与中国的贸易谈判，但华盛顿不会接受任何关税条件。

据路透社报道，这位不愿透露姓名的官员表示，为表示友好，美国和中国可能会同意不征收新关税，但目前尚不清楚这是否会发生。

该官员表示，美国不会接受任何关税条件，也不愿意为特习会做出任何贸易让步，美国希望中国回到5月贸易磋商破裂前的状态。

特朗普和习近平将一起出席在大阪举行的20国集团（G20）峰会，这是自今年5月世界上最大的两个经济体之间的贸易谈判破裂以来，两位元首的首次会晤。

特朗普的顾问已经表示，预计会议不会达成广泛的贸易协议，但他们希望为谈判开辟一条道路。目前，中美两国仍陷于贸易战之中，这场贸易战重创了全球市场，损害了世界经济。

这位高级政府官员表示，一旦谈判恢复，可能需要数月甚至数年时间才能完成。

美国已经明确表示，希望中国回到之前在一份贸易协议草案中所持的立场。本来该草案已经快要达成协议，但中方对其中一些条款，特别是修改关键问题法律的要求犹豫不决。

华盛顿希望中国改变一系列做法，包括知识产权和要求美国公司与中国公司分享技术以便在中国运营。

这位官员表示，特朗普和习近平不太可能谈及贸易协定草案的细节，尽管可能会在会谈中提到中国科技巨头华为。

华盛顿已经对进口到美国的2,500亿美元中国商品征收25%的关税，涉及半导体到家具等一系列商品。特朗普威胁要对另外价值3,250亿美元的商品加征关税，几乎涵盖所有剩余的中国输美商品，包括手机、电脑和服装等消费品。

这位官员称，尽管中国贸易代表团仍然由副总理率领，但名单上新增的一些新成员可能是强硬派。