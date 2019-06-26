深圳30多个小学生排队被班长殴打

昨天（25日）下午，深圳一小学家长王先生报料称，其女儿班上的大部分学生，上周五都因为“不听话”遭到班长的殴打，30多人排着队被“拳打脚踢”。

据南方Plus客户端报道，女儿反映，当天上午课间时分，班长将班上的学生集合在一起，以违反纪律为由要体罚他们。“三十多名学生排着队被班长殴打，男生被扇耳光，女生被脚踢。”

王先生把女儿的情况反映到家长群里，结果群里的家长纷纷表示，自己的孩子也反映当天遭遇到班长的殴打，有的孩子甚至“腿疼得难以走路”。

而据孩子反映，其实类似的殴打在班上已经不止发生过一次。这名班长是女生，平时很受班主任的信任，经常利用班干部的权力随意惩罚学生。“她曾经多次要求班上同学给自己带零食吃，不然就会被撕作业和殴打，还威胁不准告诉家长。”

王先生称，家长们已经将情况反映给班主任，但是班主任的反应“相当冷淡”，只是说会了解一下情况。

昨天下午，有媒体电话联系到了王先生女儿的班主任，他表示已经就此事对班长进行了批评教育，但对于班长此前多次殴打同学的行为他表示并不知情，班主任说：“当初让这名同学做班长是因为她成绩好，而且守纪律。而且我觉得，孩子之间有些矛盾很正常。”