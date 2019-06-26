世贸组织：中美贸易战致贸易壁垒激增 拖累全球经济

（早报讯）在二十国集团(G20)峰会即将于本月28日至29日在日本大阪开始之际，世界贸易组织发表报告称，受中美贸易战影响，二十国集团各经济体采取的新贸易壁垒措施大幅增多，而这些贸易壁垒拖累了全球经济。

与此同时，舆论普遍不看好中美两国元首在大阪的会晤能够在短期内解决这两个世界最大经济体的贸易难题。

世贸组织的这份报告发现，2018年10月16日至2019年5月15日期间，G20国家共实施了20项新的限制贸易措施，其中包括加征关税、出口禁令以及新的海关出口程序。这些措施涉及价值3359亿美元（约4552亿新元）的商品，是自2012年5月世贸组织追踪这些数据以来的第二高，仅次于上一个报告期。

在上一个报告期中，共有价值约4800亿美元的商品受到贸易保护措施的影响。这意味着，自中美贸易战爆发以来，共有约8159亿美元的商品受波及。

世贸组织总干事阿泽维多呼吁G20国家采取措施，缓和目前的贸易紧张局势。他表示，世贸组织报告的结果应引起整个国际社会的严重关注。

报告也提出，20国集团经济体也推出了29项促进贸易的措施，包括降低或取消关税和出口关税，以及简化海关程序等。这些举措涵盖了价值约3972亿美元的商品，相当于平均每个月出台四项贸易促进措施。但世贸组织表示，这一速率是有纪录以来水平最低的。

阿泽维多说：“这份报告给我们提供了更多证据，也就是目前的贸易紧张状态所造成的波动仍在持续，贸易流动正在被历史性的高水平限制贸易措施所影响。”

他还说：“我们在金融危机后看到的近十年的稳定趋势已经被过去一年贸易限制措施的规模和范围所取代。这会导致不确定性增加、投资降低以及疲弱的贸易增长。”

阿泽维多说：“我们紧急呼吁G20国家领导层缓和贸易紧张局势，兑现他们对贸易和基于规则的国际贸易体系的承诺。”