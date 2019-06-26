福建摧毁一网上“洗钱”团伙 涉金额28亿

福建警方今天（26日）披露，一个专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙近日被摧毁，涉案金额达28亿元人民币（5.51亿新元）。

据中新社报道，今年3月，一个名为“通宝支付”的网络平台引起警方关注。经初步调查，警方发现以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙，在互联网上搭建所谓的“第四方支付平台”，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额特别巨大。

“这是一种在收付款之间提供货币资金转移的非法中介服务。”警方表示，这为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

今年5月，警方在福建泉州、厦门、福州、莆田和山东淄博等地展开统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员，冻结账户858个、支付宝账号1342个，扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。

据郑某尼交代，2014年，他曾注册成立一家网络科技有限公司，原本是为代理销售POS机；去年购买网站源代码，以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台，并雇佣丁某豪（男，21岁，山东人）为技术人员，在山东提供平台技术支持和维护。

据警方介绍，郑某尼通过平台开设账户，发展代理，链接“商户”，形成资金通道；除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金，还抽取下线代理的平台使用费。

目前，福建省泉州市检察部门依法审查，以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪，对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。