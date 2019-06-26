朱立伦：郭韩粉丝泾渭分明 国民党已无“必胜人选”

国民党总统初选政见会昨晚（25日）登场，新北市前市长朱立伦今透过Facebook表达会后心情，他说，“能与四位同志一起写历史，我深感荣幸”。但是一进会场看到郭粉韩粉泾渭分明，甚至爆发冲突，他感慨担忧，不知道初选过后出线的候选人，能否团结蓝营争持者，能否争取中间与年轻选民。

朱立伦在文中重申，自己猜是最大公约数，也很努力扮演党内团结的角色；且当民进党提名蔡英文连任，民调屡创新高，现在的现实是，党内已无必胜的人选。

朱立伦说，党内人才济济，五位角逐者各擅所长，也能彼此激荡。但是，当看到支持者各拥其主相互呛声，除了感受热情，也担忧七月中的初选过后，出线的候选人能否团结蓝营的支持者们，能否争取更多中间与年轻选民，是国民党眼前迫切的挑战。过去他一直坚持呼吁“不打自己人”，不断强调“团结同心”的重要，他乐见党内同志切磋主张，但忧虑各自支持者对彼此的诋毁，或是坚壁清野的分类划线。

朱立伦指出，正当蓝营内部分歧加深，甫在民进党初选胜出的蔡英文，民调却已屡创新高。目前的现实是，蓝营此刻已经没有任何“必胜”的人选。团结都不一定能在2020胜出，更何况是分裂？跨越明年选战，不管结果如何，每个人都有责任跨越蓝绿，团结台湾。他一直努力扮演国民党内的团结力量，未来的总统，也必须是能团结台湾的人。

不过，朱立伦说，团结绝对不代表回避想法的交锋，更不能是一言堂。就事论事的切磋，才能带来真团结，而不是假团结。本次盛会，最大遗憾是没有交叉诘问的办论，而更像是个“朗读会”，大家没有机会深入切磋想法，就只剩下文胆幕僚作文能力的比拼。蔡英文总统“选前感动，选后冷漠”的文青式治国，绝对不能再发生。我们要选的是总统本身的治国能力，而不是在比总统文胆的写作能力。他期待接下来的二次政见发表会，能有更多的交流分享。