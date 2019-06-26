上诉得直 曾荫权：感谢港人信任与鼓励

香港终审法院今日（26日）宣判香港前行政长官曾荫权就行为失当罪不成立，上诉得直，定罪被撤销。曾荫权过后通过录音感谢支持自己的香港市民，表示自己十分开心，兴奋，内心充满感恩。

据《星岛日报》报道，曾荫权表示自己与家人在外地，收到终审法院的判词后，与家人都十分感谢法院还自己清白。曾荫权也感谢法律团队、同事、朋友等人，并表示支持自己的香港市民的鼓励与信任是自己多年来一直坚持抗辩的重要动力。

曾荫权也表示，历经7年的诉讼“几乎耗尽夫妻的终身积蓄”，令自己和家人“受尽折磨，心力交瘁”。