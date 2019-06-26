蔡英文是周芷若 韩国瑜是韦小宝 朱立伦：在外乔峰 回家郭靖

在昨晚（25日）举行的国民党总统初选首场电视政见会上，蓝营齐齐将矛头对准追求连任的现任台湾总统蔡英文，高雄市长韩国瑜批蔡英文看似民主人，做的却是独裁事；而新北市前市长朱立伦今天（26日）参观“金庸武侠华山论剑”特展，则以金庸小说人物形容几位总统参选人。

据联合新闻网报道，朱立伦说，过去觉得蔡英文比较善良文青，现在好像变成女魔头、独裁者。这几年来蔡英文对民主迫害、介入独立机关，这几天又把公投关进铁笼，种种作为令人遗憾，蔡英文在反送中运动中，强调香港坚持民主自由，反观她所领导的台湾却破坏民主，蔡英文不正成了周芷若？

朱立伦说，韩国瑜昨天提出浴缸塞子论，口若悬河、很会说话，像极了鹿鼎记主角韦小宝；鸿海创办人郭台铭则是天鹰教主、鹰二哥，自创教派，事业有成，但愿意出来牺牲。他昨天参加政见会，如同去向各门派高手学武，大家都表现得很好。

有关两岸论述是否要更新，朱立伦表示，国民党的基本立场与论述不变，这是国民党的政纲。他认为，应特别强调国民党要坚持自由民主的中华民国，反对台独，也要反对一国两制。有学者批评国民党的主张太过老旧，朱立伦说，他坚持中华民国，坚持发扬中华文化，坚持两岸共创中华民族经济繁荣。虽然听起来很平凡，这是两岸都能接受，也能坚定自己立场的两岸政策。

身为金庸迷的朱立伦对于角色人物都相当熟悉，形容自己也能信手捻来，“我自己比较喜欢天龙八部的主角乔峰，他为了国家、为了宋辽和平，付出很多、牺牲很大，因此，我比较喜欢乔峰。但是只要回到家，我就像射雕英雄传主角郭靖，回家后通通都听黄蓉的、听老婆的”。朱立伦也打趣说，很多男生回到家都变郭靖。