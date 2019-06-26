四川省科学技术协会原党组书记王万锟被"双开"

据四川省纪委监委消息：经四川省委批准，省纪委监委对四川省科学技术协会原党组书记、副主席王万锟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，王万锟理想信念丧失，法纪意识淡薄，对组织不忠诚、不老实，为掩盖其严重违纪违法问题，与他人串供，伪造证据，对抗组织审查，隐瞒不报个人有关事项；既想当官又想发财，将公权力沦为谋取私利的工具，与亲属结成利益共同体，利用职务上的便利和影响，为亲属经营活动谋利，低价购车，为他人在企业经营、土地供应、申报补助资金等方面提供帮助，干预、插手行政许可，直接或通过亲属非法收受他人巨额财物；收受礼品、礼金。

王万锟严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经四川省纪委常委会会议、省监委委务会议研究并报省委批准，决定给予王万锟开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；终止其四川省第十一次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。