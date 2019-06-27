【图集】港警凌晨在警察总部外清场

香港昨晚（26日）有超过千人聚集警察总部示威，进入午夜后人数逐渐减少。警方今天凌晨大约3时开始在总部外清场。

综合香港电台、香港01、《明报》和《星岛日报》报道，清场行动开始时，有示威者向警察总部玻璃门投掷杂物。配备头盔、长盾及警棍的军装警员，分别从警总及金钟道进入军器厂街筑起防线，向骆克道推进，清理示威者放置的铁马。

警员在香港警察总部外清除示威者设置的雨伞。（路透社）

示威者在凌晨4时退到骆克道与分域街交界，10多分钟后警方继续推进，示威者再先后退到轩尼诗道、庄士敦道，联发街及皇后大道东。

在场的民主派立法会议员谭文豪、杨岳桥及邝俊宇，要求警方给予示威者足够时间离开。邝俊宇又要求与在场的警方指挥官对话，警方没有理会，继续向示威者方向推进，又叫邝俊宇离开。

警员也将部分示威者制伏在地上，并将一些人推到墙边。

一些警员在清场行动结束后在香港总部外驻守，严防示威者再次骚乱。（路透社）

清场行动持续超过一小时。部分示威者在凌晨5时左右，在湾仔修顿球场外被警方制服。有示威者被推到墙边搜身及检查证件，部分人其后获准离开，有示威者就由救护车送院。

到了清晨5时许，警察总部附近的街道也重新开放。

此外，香港警方今早（27日）也在面簿称，昨晚有网上消息指一名便衣警员假扮成示威者，用锄头尝试打开警察总部铁闸，及煽动示威者作出冲击行为，指控全属虚构。

警方解释，该名警务人员当时正在上班途中，到达警察总部外时突然被多名示威者蓄意阻挠，于是走到湾仔警署报案室平台入口，但示威者再开始拥上，他之后拿起地上的雪糕筒（交通锥）及清洁水拨作防卫，在其他警员协助下返回警署。

警方强调，警务人员并没有扮成示威者，或作出任何煽动行为，对有人再次故意散布谣言感到极度遗憾，并予以严厉谴责。

港府发言人在午夜指出，尊重香港市民和平集会的权利，但对于有部分示威者占据马路及围堵警察总部，严重影响警方工作，也对其他市民构成不便，表示不能接受。

发言人也呼吁示威人士尽快散去，表达意见时应要顾及他人。

一些警员在香港警总外移除示威者设置的栅栏。（路透社）

一名便衣警员今天凌晨在香港警总外清除海报。（路透社）