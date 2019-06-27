中日领导人今晚会晤 或重新定义两国关系

中国国家主席习近平今天（27日）午后将飞抵日本访问，中日峰会将在晚间登场。双方可能发表共识，将中日关系“永远的邻国”重新定位，强调两国合作的重要性。

据《联合报》报道，习近平此行为参加在大阪举行的20国集团（G20 ）峰会，晚间与安倍会谈后，将接受安倍晚宴招待。这是习近平就任国家主席后首度访日，上次中国国家主席访问日本是2010年11月胡锦涛出席在横滨举行的亚太经合会，时隔近九年。

报道引述《朝日新闻》的消息指出，习近平与安倍会谈中，将为中日关系“永远的邻国”重新定义，除了是地理上无法分离的邻国，也有确认双方深化合作意愿，让双边关系不再恶化之意。

日本外务大臣河野太郎与中国国务委员兼外交部长王毅26日晚间电话会谈30分钟。两人一致同意让习近平访日一事成为将中日关系推上新阶段的契机，并为G20大阪峰会成功进行合作。中国大陆驻日大使孔铉佑上周也曾公开表示，中日两国政府正针对习近平以国宾身分再度访问日本展开协调，希望能在明春樱花盛开时实现。安倍晚间与习近平会谈时，也会再次亲邀习近平访日。

中日两国因2012年日方将钓渔台列屿国有化，关系降至冰点，直到2017年安倍展现对有意参与中国“一带一路”巨大经济圈构想后，双边关系才开始改善。

日本最初原有意此次以国宾身分邀请习近平访日，后考量G20接待元首众多，加上刚以国宾接待川普等因素，改以今秋为目标，希望习近平年内二访，现又延至明春。此外，中国将习近平此次日本行定位为纯赴G20“开会”，也非日本期待的国事访问，传出原因在于中国不满日本在中美贸易战和美国封锁华为一事，立场过于贴近华府，放缓了日中互动步调，显示中日关系仍如履薄冰。